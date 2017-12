Cores pela #EscolaNaPraça

FOTO: DIVULGAÇÃO

Uma vez por semana, alunos da 5ª série da Escola Municipal Olavo Pezzotti trocam a sala de aula pela natureza do Parque das Corujas, na Vila Madalena. É o projeto #EscolaNaPraça, no qual a garotada aprende, na prática, a se relacionar com a natureza.

A organização Conexão Cultural decidiu dar uma forcinha para esse pessoal. Com o objetivo de arrecadar dinheiro para melhorias no parque, desde o mês passado, seis obras de grafiteiros conhecidos estão à venda – os trabalhos são assinados por KN, Tikka, Rodrigo Branco, Paulo Ito, Iskor e Artez. Cada painel – que mede 2×3 metros – custa R$ 2,5 mil. E toda a renda será revertida ao projeto.

Mais informações no site da turma (www.conexaocultural.org) e por e-mail: cafe @ cafenarua. org.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 7 de março de 2014

