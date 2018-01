__________________________________________

A partir deste sábado (7), coloridas imagens serão projetadas, 24h por dia, no prédio do Centro Britânico Brasileiro (R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros). A instalação multimídia é do arquiteto Marko Brajovic e será atualizada semanalmente, até 26/1. O público pode interagir por meio do app Spectrum Cultura Inglesa – grátis para Android e iOS.