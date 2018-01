Um mutirão coletivo levou cores e conscientização a uma escadaria pública do bairro da Aclimação, na região central de São Paulo. Promovida pela ONG Ciclo Social Arte, com as empresas Bayer e GED Inovação, a ação contou com grafiteiros que ilustraram o espaço, vizinho ao Parque da Aclimação, com personagens afro-brasileiros, em alusão ao mês da Consciência Negra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.