Coragem, por Anna Horta

Quem conta a história da imagem é a própria autora do clique, a jornalista Anna Horta:

“Hoje (em 27 de janeiro), chegando no ponto de ônibus reparei que um rapaz, aparentemente indo trabalhar, com calça e camisa social, se aprontava pra sentar num balanço que colocaram nessa árvore. Colocou a mochila no canto e se sentou. Eu achei que ele estava usando o balanço de assento e, já achando curioso, peguei o celular pra registrar.

Foi quando ele começou a gangorrar, timidamente. Em poucos segundos já estava no alto se desafiando a chegar ainda mais alto, exatamente como qualquer criança faz.

Eu ainda estou sorrindo por dentro com a lição.

Eu quis abordá-lo e dizer: achei lindo o que você fez, achei verdadeiro e achei muito significativo que você tenha simplesmente atendido a sua vontade de se sentar e gangorrar. Você parecia querer voar, mas tenho certeza que você tira isso de letra na vida, se gangorrar assim sem vergonha, e com a mesma coragem, em todos os balanços que aparecerem no seu caminho.”