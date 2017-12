Copan por outros ângulos

__________________________________________

Abre na terça (26), às 19h, na Galeria Bolsa de Arte (Rua Mourato Coelho, 790, Vila Madalena, 3812-7137), uma exposição de imagens do fotógrafo de arquitetura Leo Finotti. Entre as fotos, que compõem um cenário da arquitetura modernista do Brasil, há uma seleção especial do icônico Copan, cartão postal do centro de São Paulo, clicado a partir de ângulos inusitados (como na imagem que ilustra esta nota). A exposição fica em cartaz até 27 de junho. Atualmente, Finotti também está em cartaz no MoMA, em Nova York, na mostra ‘Latin America in Construction: Architecture 1955-1980’.