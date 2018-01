Copan em livro

DO FUNDO DO BAÚ

Nascido em 1925, o arquiteto e artista plástico paulistano Carlos Alberto Cerqueira Lemos dirigiu o escritório mantido por Oscar Niemeyer em São Paulo a partir dos anos 50. No período, foi responsável pelo desenvolvimento e pela fiscalização da construção do Copan (foto) – um dos prédios mais simbólicos do centro da cidade, erguido entre 1952 e 1966, e que hoje abriga cerca de 5 mil moradores. Lemos é o autor do livro ‘A História do Edifício Copan’ (Imprensa Oficial, 288 págs., R$ 50), que será lançado na terça (19).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de agosto de 2014

