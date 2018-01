Traços ecológicos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cientes da importância social e ambiental do trabalho dos catadores de lixo, três formandos do curso Técnico em Edificações do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo decidiram se aprofundar na questão e projetar uma “cooperativa do futuro”: um centro de reciclagem de lixo sustentável em pleno centro da cidade, com espaços educativos, oficinas de instrumentos musicais e marcenaria e uma galeria de obras de arte produzidas com a reciclagem. “O objetivo é projetar uma cooperativa de catadores que seja funcional, dinâmica, atual, sustentável e que permita a inclusão dos trabalhadores num contexto de aperfeiçoamento técnico e acesso à educação”, escreveram os alunos Beatriz Périco Silveira, Fernanda de Lourdes Ferreira e Yuri Barão Sato. A imagem do projeto do trio está acima.