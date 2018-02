Conhece os bichos paulistanos?

FAUNA URBANA



Engana-se quem pensa que, por se tratar de uma cidade grande, não existem bichos selvagens na capital paulista. De acordo com o livro Guia Para Mamíferos da Grande São Paulo, de Ana Lúcia Auricchio e Paulo Auricchio, existem cerca de 160 espécies de mamíferos na metrópole. Muito mais do que cães e gatos comuns nos pet shops.

Um dos mais surpreendentes exemplos é a suçuarana (foto). Também conhecido como onça-parda, o felino chega a pesar 80 quilos e pode ser encontrado no Parque Estadual da Serra do Mar, na zona sul. No ano passado, em eleição promovida pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, o animal foi eleito “símbolo de São Paulo”. Outros bichos paulistanos são o caxinguelê, um tipo de esquilo avistado em parques urbanos, e o morcego das frutas, que voa pelas regiões centrais da cidade – mas não se alimenta de sangue, apenas de néctar de flores, insetos e frutas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de julho de 2011

