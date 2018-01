Conheça os cães farejadores dos bombeiros de São Paulo

[galeria id=6054]

Eles não têm medo. Reviram escombros, enfrentam deslizamentos de terra e, muitas vezes, são os primeiros a encontrar mortos e feridos. Com treinamento constante, os cães farejadores do Corpo de Bombeiros de São Paulo já entraram em operação 23 vezes neste ano – a última foi no dia 28, após a fachada de um antigo bar desabar e matar um pedestre na Avenida Liberdade, no centro. Mais informações neste link.

Tema de coluna veiculada pela rádio Estadão em 11 de março de 2013