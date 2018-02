Começa amanhã a 5ª Feira Tecnológica das Etecs e Fatecs, com entrada grátis. Este foi o tema de minha conversa de hoje com Alessandra Romano, na rádio Estadão ESPN. Também contei a história das duas escolas técnicas mais antigas de São Paulo, que acabam de completar 100 anos (a foto acima é do acervo de uma delas). Clique para ouvir:

