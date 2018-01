O arquiteto Jaime Lerner, que terá sua história contada em filme a ser lançado no mês que vem, vai escolher as melhores soluções de pessoas comuns para espaços públicos. Para participar, basta postar a ideia no Facebook, Twitter ou Instagram e marcá-la com #SonheACidade.

