Concreto sobre madeira

Uma intempestiva licença médica do blogueiro deixou blog intemitente e, com isso, perdi alguns prazos. Este post, por exemplo, teria de ser antes – o evento SP-Arte Foto​ acabou ontem, domingo, dia 27. De qualquer forma, como a imagem é bem legal, vale compartilhar mesmo com atraso.

Trata-se de uma fotografia-objeto produzida pelo artista Alexandre Urch para a galeria Fotospot. Seu trabalho consiste em transferir, artesanalmemnte, uma fotografia sobre madeira. A cidade é seu tema principal.