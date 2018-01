Como Pedro I

FOTO: GLAUBER QUEIROZ/ DIVULGAÇÃO

Pelo terceiro ano consecutivo, cerca de 200 cavaleiros refazem amanhã (7) – simbolicamente, com adaptações – a rota de d. Pedro I em 7 de setembro de 1822. Eles saem da Baixada Santista às 8h e chegam por volta das 15h ao Ipiranga, depois de 42,7 km de trote pela Serra do Mar. No meio do caminho, uma providencial parada para que os cavalos descansem e os cavaleiros almocem.

O evento é organizado pelo Ministério do Esporte, com apoio do Ministério da Defesa. A saída acontece na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão (Praça Marechal Stênio Caio de Albuquerque Lima, n.° 1). Quem possuir um cavalo e tiver interesse em juntar-se à tropa pode se inscrever – é grátis – ou obter informações pelo telefone 4354-0535.

No Ipiranga, a comemoração termina em frente à Casa do Grito (Pça. do Monumento, s/n.º), no Parque da Independência. Às 16h, haverá ali uma encenação do brado “Independência ou Morte”, tal e qual acabou entrando para a história.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 6 de setembro de 2013

