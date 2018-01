Como os jesuítas fizeram cidades

A historiadora Maria Helena Flexor mostra que o trabalho de evangelização realizado pela Companhia de Jesus acabou ditando as formas de ocupação e convívio no Brasil colonial. Ou seja: vem daí o princípio do próprio processo de urbanização – que acabou formando, entre tantas cidades, a capital paulista. Seu artigo ‘Terreiros Jesuíticos no Brasil’ é um dos que constam no livro ‘Antigos Aldeamentos Jesuíticos – A Companhia de Jesus e os Aldeamentos Indígenas’ (Edições Loyola; 248 págs.; R$ 74), organizado por Gabriel Frade.

