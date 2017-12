Como funciona a reserva técnica do Masp?

FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

Ali, no subsolo do histórico prédio projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi, estão quadros que nunca foram exibidos, outros que faz tempo não dão as caras. Trata-se de uma imensa sala-cofre, de 600 metros quadrados, onde entram menos de 400 pessoas a cada década, de acordo com os registros do caderno na entrada.

Para chegar até ela, é preciso passar por todo o sistema de segurança e entender um verdadeiro labirinto cheio de fechaduras e câmeras de segurança – além de um sistema de espelhos, que permite a vigilância, de um vértice, de todo o perímetro dos ambientes.

A preocupação com segurança, aliás, aumentou desde dezembro de 2007, quando ladrões entraram no museu e furtaram do acervo bilionário quadros de Picasso e Portinari.

