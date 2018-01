Como era a piscina da Vila Itororó

FOTO: BENEDITO LIMA DE TOLEDO

Nos anos 1950, o arquiteto Benedito Lima de Toledo fez a foto acima, na Vila Itororó, no bairro do Bexiga. É um precioso registro da primeira piscina particular de São Paulo em funcionamento – ela seria desativada pouco tempo depois.

A Prefeitura anunciou que inicia neste mês as obras de recuperação da Vila Itororó. O projeto de restauro do conjunto arquitetônico tramita desde 1974. Este foi o assunto de recente coluna veiculada pela rádio Estadão. Clique no player para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão