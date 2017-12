Como a Polícia descreveu o ‘Ricardão da CET’

IMAGEM: REPRODUÇÃO

A história você já sabe: em 1993, a CET passou a contar com 11 bonecos-manequins com roupas de marronzinho, espalhados nas duas marginais. Eram os Ricardões, alvo de piadas e infâmias dos motoristas paulistanos.

Ao longo da gloriosa carreira, um deles chegou a ser sequestrado de uma cabine próxima da Ponte do Jaguaré. No 93.º Distrito Policial, foi registrada a ocorrência, envolvendo “um manequim-fiscal, pardo e de bigode, vestindo camisa marrom e amarela com emblema da CET, com um X amarelo refletivo sobre o uniforme e usando um boné marrom”.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 29 de julho de 2013