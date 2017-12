Comida alemã

Durante os dias em que foram realizados por aqui os jogos da Copa do Mundo, este blog publicou a série Paulistices na Copa: todo dia, uma curiosidade paulistana relacionada a um dos 31 países que disputaram, com o Brasil, o principal campeonato de futebol do planeta.

Pois logo mais tem Alemanha e Argentina, a grande Final. Ontem, uma das finalistas foi tema da série. Hoje é a vez da Alemanha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E vamos falar de comida. Historicamente, os primeiros imigrantes alemães que vieram para a capital paulista se instalaram na zona sul do município. É por isso que, até hoje, o Mercado de Santo Amaro é o que mais oferece produtos típicos desse país. Ali é possível encontrar de salsichões a mais de 20 tipos de pães feitos com receitas alemãs.