Começa a colheita no cafezal urbano de SP

Na manhã de hoje, em cerimônia que reuniu autoridades agrícolas do Estado, iniciou-se a colheita nos 1,5 mil pés de café mantidos pelo Instituto Biológico, na Vila Mariana, em um terreno de 10 mil m² nos fundos da sede da instituição. Para completar, foi servido café da safra do ano passado. Desde 2006, a cerimônia no instituto representa a abertura simbólica da colheita de café no Estado.

“É o momento de visualizarmos a importância histórica do café, responsável pelo desenvolvimento do Estado de São Paulo, pois foi o que trouxe a industrialização”, disse o diretor do instituto, Antonio Batista Filho.

Segundo a organização, cerca de 600 pessoas participaram do evento, ajudando a colher cerca de 200 quilos de café – a produção total da safra do Instituto Biológico é de cerca de uma tonelada. Quando essa plantação começou, nos anos 1940, servia para pesquisas do instituto. Hoje, tem caráter educativo e didático – é comum que a instituição receba escolas ali.