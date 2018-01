Com Festival das Lanternas, Praça Roosevelt encerra comemorações do Ano Novo Chinês

__________________________________________

No 15º dia do Ano Novo Chinês, o Festival das Lanternas encerra as tradicionais comemorações neste sábado (20), na Praça Roosevelt, das 18h às 22h. A festa é considerada o auge do Ano Novo Chinês. A praça deve ficar totalmente iluminada por lanternas coloridas, em um espetáculo de luzes.

Na capital paulista, o evento é realizado pela Associação Chinesa de São Paulo, em parceria com o Instituto Confúcio da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Também estão previstas apresentações musicais, exposição de artesanato, aulas demonstrativas de língua chinesa, food trucks e danças típicas.

