Com celebração ecumênica, Sé abre ‘Natal Iluminado’

__________________________________________

Sexta (4), às 18h, uma celebração ecumênica na Catedral da Sé abre a edição 2015 do “Natal Iluminado”, projeto da Associação Comercial de São Paulo. A cerimônia será comandada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer, com a participação de representantes de outras religiões. Em seguida, às 19h, haverá apresentação de um concerto natalino, com o maestro Edilson Ventureli regendo o Coral da Gente e a Orquestra Sinfônica Heliópolis. “O grupo, composto por residentes de Heliópolis e músicos de Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, é o mais avançado do Instituto Baccarelli. O Coral da Gente é a porta de entrada para crianças e adolescentes da comunidade, de quatro a 14 anos. Trabalhamos com nossos alunos os valores e conceitos para a vida em sociedade, através do aprendizado da música, de maneira prazerosa”, salienta Ventureli.

“Ao realizarmos celebração ecumênica que contempla todas as religiões, reforçamos os sentimentos de união e solidariedade”, afirma Gui Afif, um dos idealizadores do projeto. “Em uma cidade pluralista, cosmopolita e multicultural como São Paulo, é importante disseminar tais conceitos. Neste momento em que vários casos de intolerância religiosa ocorrem no cenário internacional, o projeto propicia oportuna reflexão e promove a paz e o respeito entre todas as etnias e credos.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Esta é uma época em que precisamos nos unir e pensar como podemos fazer com que 2016 seja melhor do que 2015. Um evento como esse, que celebra a paz e a pluralidade, é ideal para que possamos fazer tais reflexões”, diz Alencar Burti, presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo.

Auto de Natal. Na programação do “Natal Iluminado”, a Paróquia São Luís Gonzaga, na Avenida Paulista, terá um auto de Natal. “O Mistério e o Menino” contará com projeção de imagens na fachada da Igreja e apresentações ao vivo – com trilha sonora original. A seguir, os horários das apresentações, todas gratuitas:

Dia 14: às 20h e às 21h

Dia 15: às 21h30

Dia 16: às 20h e às 21h

Dia 17: às 21h30

Dia 18: às 20h e às 21h

Dia 19: às 19h, às 20h e às 21h

Dia 20: às 21h

Dia 21: às 20h e às 21h

Dia 22: às 20h e às 21h