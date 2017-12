Com as cores da ONU

Desde junho de 2014, quando trocou todo o seu sistema de iluminação externa, a Biblioteca Mário de Andrade, a pública mais importante de São Paulo, conta com um sistema que permite que sua fachada receba luzes coloridas. Por decisão da diretoria da instituição, passou-se a usar, sempre que possível, as mesmas cores de campanhas defendidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, a biblioteca já adotou, por exemplo, as cores da bandeira palestina (em agosto de 2014); a cor vermelha, para apoiar o combate à epidemia do Ebola; e também o azul, em alerta ao risco de genocídio de yazidis no Iraque.

