Vinte painéis com imagens que mostram uma Austrália vibrante, colorida e incomum ilustram a Estação Paulista do Metrô (Linha 4-Amarela) até o dia 30 – depois seguem para a Luz, onde ficam até o início de maio. Trata-se da mostra ‘Austrália em Cores’, promovida pela Embaixada da Austrália no Brasil para difundir a cultura, a natureza e a história do país oceânico por aqui.

