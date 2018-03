OLHA SÓ…



No fim de fevereiro, evento apoiado pelo Instituto Martius-Staden tratou da cultura alemã em São Paulo – 10% da população tem ao menos um antepassado germânico. Os primeiros alemães que chegaram aqui, no fim da década de 1820, instalaram-se no bairro de Colônia, extremo sul do município, e construíram casas de taipa – ainda existe a ruína de uma, da década de 1870.

Plantações de batatas. Por causa dessa influência alemã, a zona sul de São Paulo era a única região da cidade onde se plantava batata em meados do século 19: em 1838, havia no município 92 alqueires destinados a esse tipo de cultivo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 7 de março de 2011

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog