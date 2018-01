Colombianas só no nome

Todos os dias, 3 mil buquês de flores são vendidos em São Paulo. Muitos deles trazem rosas colombianas como protagonistas da composição. Para homenagear a seleção colombiana, sensação deste Mundial e próxima adversária do Brasil, a seção Paulistices na Copa consultou o entreposto comercial do Ceagesp para saber de onde vem, afinal, as rosas colombianas vendidas aqui em São Paulo.

Bom, colombianas elas são só no nome. Nenhuma delas é trazida do país de Gabriel García Márquez. Em geral, elas são cultivadas em Holambra, a 120 quilômetros da capital, onde existem 240 produtores de flores – na maioria, descendentes de holandeses.

Ps.: Por falar em relações entre Colômbia e São Paulo, fizemos uma reportagem sobre a colônia colombiana que vive aqui. Neste link.