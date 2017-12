Colomba: a versão local da tradição

Para muitos, não passa de um panetone redesenhado para a Páscoa. Para outros, está envolto em uma atmosfera tradicional que alude às pombinhas brancas da paz. A colomba pascoal, bolo comum desta época, foi popularizada no Brasil pela Bauducco, poucos anos depois da criação da primeira loja da empresa, em 1952, no Brás – a foto é da década de 1960. De acordo com a gerente de marketing da marca, Tatiana Gracia, o quitute materializa a ideia de “celebrar com pessoas especiais a união e a paz”.

