Colheita de livros

Entre os dias 5 e 7 de novembro, o livro será protagonista em São Miguel Paulista, bairro no extremo leste paulistano. Trata-se da 6ª edição do Festival do Livro e da Literatura, evento promovido pela Fundação Tide Setúbal. Neste ano, a programação vai se espalhar por 40 pontos da região.

Na intervenção Frutos Literários, as pessoas vão poder ‘colher’ livros – 3 mil exemplares arrecadados em campanha no mês de setembro serão pendurados em árvores do bairro, para qualquer um pegar e levar. Também estão no roteiro contação de histórias, intervenções artísticas, saraus e apresentações de dança e teatro. “Neste ano, quando a democracia brasileira completa 30 anos, vamos também debater com diferentes escritores de que forma ela vem sendo construída e como a história real, a ficção, as redes sociais se cruzam para garantir direitos e contribuir com a cidadania”, informa, em nota, a organização do evento. A programação está neste link.