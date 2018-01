Colagens urbanas

__________________________________________

Para conseguir a impressionante imagem acima, o fotógrafo Cássio Vasconcellos mesclou mais de mil fotos feitas em aeroportos do Brasil e do exterior. O fictício local “criado” por essa colagem é uma das quatro cenas que integram a mostra Coletivos, em cartaz a partir de quarta (30) na Pequena Galeria 18 (R. Joaquim Antunes, 187, Jd. Paulistano, 2528-0409. 10h/19h; sáb. 11h/16h; fecha dom. Grátis). As imagens buscam retratar o mundo dos excessos – globalizado, superconectado e caótico de hoje. Em paralelo, o fotógrafo expõe a série ‘Viagem Pitoresca pelo Brasil’, com oito registros de natureza – em São Paulo, o Jardim Botânico foi clicado. Ambas as mostras ficam em cartaz até 31/10.