Cochilo ponto com

OLHA SÓ…



FOTO: MARCOS BIZZOTTO/ ESTADÃO

Essa é para aqueles que curtem tirar uma soneca no meio do dia. O projeto colaborativo Google Naps (www.googlenaps.info), paródia do Google Maps, traz um mapa com marcações dos melhores lugares para um cochilo – na opinião dos próprios internautas. Em São Paulo, já são várias as opções registradas: embaixo das árvores da Praça Buenos Aires, nos pufes da Livraria Cultura do Conjunto Nacional (foto), no gramado do Parque Villa-Lobos…

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de abril de 2014

Tem Twitter? Siga o blog