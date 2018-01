Chama-se Medusa e Cleópatra as duas fêmeas de píton-reticulada (Python reticulatus) do Zoológico de São Paulo. São exemplares da maior espécie de serpentes do mundo. Cada uma mede cerca de 6 metros de comprimento e pesa 100 quilos.

Medusa está no Zoológico desde o ano 2000. Veio de um zoológico da Espanha. Cleópatra, por sua vez, foi proveniente de uma apreensão realizada pelo Ibama em 2005.