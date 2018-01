Cliques pela cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Idealizado pela fotógrafa e arquiteta Mariana Orsi (foto), o projeto Click a Pé pretende registrar coletivamente 12 pontos de São Paulo – e, depois, transformar os melhores cliques em exposição. No dia 6/12, o ponto de partida será a Praça da Sé, às 10h. De lá, o grupo irá sair para fotografar as ruas do centro, até a Praça do Patriarca. Os participantes da jornada vão poder subir à cobertura do edifício Conde de Prates, para fazer imagens do alto. Mais informações sobre o projeto em www.projetoclickape.com.br