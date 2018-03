Faz dois anos que o fotógrafo Claudio Pepper investe numa artística bisbilhotagem: tendo as janelas como molduras, ele fotografa pessoas apinhadas dentro dos trens de metrô. Esses flagrantes revelam a

poesia do corre-corre – casais apaixonados; ávidos leitores; gente cansada na volta do trabalho. Agora o projeto deve virar livro. ‘Instantâneos de Janela de Trem’ também busca financiamento coletivo para ser viabilizado (www.catarse.me/instantaneos).

