Dezessete construções, cada uma delas registrada em pelo menos 24 fotografias, formam o livro ‘Movimento Estático’, recém-lançado pelo fotógrafo Lucas Lenci (Valongo Editora; R$ 100). Um exemplo do efeito obtido pelo fotógrafo está na imagem que ilustra esta nota – no caso, uma sequência produzida no Minhocão, o Elevado Presidente João Goulart.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.