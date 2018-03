Cliques de celular

Em 2008, o fotógrafo Lucas Lenci já usou o celular iPhone para tirar boas imagens da cidade – e transformá-las em exposição. Agora, ele participa do Valongo Festival Internacional da Imagem, em Santos, com a mostra ‘Aifone Pics 2016’. Além do apelo artístico, a exposição pode atrair aficionados por tecnologia, pois escancara as diferenças de resultado entre aparelhos obsoletos e atuais. Isso porque Lenci exibe 50 imagens feitas com um iPhone de 2008 e nove, com um novinho em folha.

