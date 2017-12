Cliques de aniversário

Uma seleção de 12 imagens que mostram o frenético cotidiano do paulistano – e suas conexões com a própria cidade – fazem a mostra ‘Urbanidades’, em cartaz na Estação Pinheiros da CPTM (Linha 9-Esmeralda) até 29 de junho. A exposição comemora os 24 anos da companhia – celebrados no próximo dia 28.

Promovida pelo Senac Lapa Scipião, a mostra é resultado do trabalho de pós-graduados do curso de Fotografia Aplicada da instituição.

Em breve, as fotos também poderão ser vistas em outras estações da CPTM: Tamanduateí (Linha 10-Turquesa) e Cidade Universitária (Linha 9-Esmeralda). As datas podem ser conferidas nos sites www.cptm.sp.gov.br e www.sp.senac.br.