Cliques bandeirantes

FOTO: MARCEL GIRÓ/ DIVULGAÇÃO

Catalão radicado no Brasil, o fotógrafo Marcel Giró (1913-2011) foi um dos principais representantes da Escola Paulista, movimento artístico modernista formado nos anos 1950. Ele também foi do Foto Cine Clube Bandeirante. A partir de terça (5), 40 de seus cliques podem ser conferidos na Galeria Bergamin. As imagens são cheias de experimentações, quase sem a presença de figuras humanas. Há andaimes, muros riscados e construções, sempre valorizando a arquitetura e a geometria.

Galeria Bergamin. R. Oscar Freire, 379, Loja 1, Cerq. César, 3853-5800. 11h/19h (sáb.,11h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/12.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de novembro de 2013

