Idealizado pela fotógrafa e arquiteta Mariana Orsi, o projeto Click a Pé comemora dois anos no próximo domingo (26). A edição comemorativa ocorre no mesmo local onde tudo começou: no Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão.

A participação de fotógrafos profissionais ou amadores é grátis. Antes, é preciso se inscrever neste link – as vagas são limitadas a mil pessoas.