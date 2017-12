Circuito Cultural Paulista chega a 100 cidades

Menos de seis anos após ser criado, no início de 2008, o programa Circuito Cultural Paulista atinge a marca de 1 milhão de espectadores e passa a atender 100 municípios do interior – no primeiro ano eram 50. São peças teatrais, shows de música, espetáculos de dança e circo e intensa programação infantil – até agora, foram mais de 3,5 mil apresentações, com cerca de 6 mil artistas rodando pelo Estado. Só neste ano, o investimento do governo paulista foi de R$ 6 milhões.

“É gratificante poder levar aos municípios do interior, litoral e Grande São Paulo, muitas vezes carentes de atividades culturais e espetáculos, uma programação de qualidade, que costuma concentrar suas temporadas na capital”, afirma o secretário de Estado de Cultura, Marcelo Mattos Araujo. “Com isso, promovemos a descentralização do acesso a bens culturais de qualidade, o que significa uma maior inclusão cultural da população e, consequentemente, desenvolvimento regional.”

Para participar, os municípios precisam manifestar interesse. Mas isso só não basta. A secretaria avalia critérios como distribuição geográfica, equipamentos culturais adequados e disponibilidade da cidade em oferecer contrapartidas como infraestrutura, segurança, entre outros. Já os artistas precisam inscrever seus projetos – as proposta são avaliadas após inscrição pelo site www.apaacultural.org.br.

Os elogios vêm de todas as partes. “Simplesmente me apaixonei pelo projeto”, conta a cantora Paula Lima. “Tive a feliz oportunidade de me apresentar em cidades do interior de São Paulo, onde até então não havia estado, com uma ótima estrutura. A minha felicidade foi muito grande em poder mostrar minha música, meu trabalho, levar o show para um público novo. Foram muitas cidades e a receptividade foi maravilhosa.”

“É outro sabor, é outro charme fazer um show pelo Circuito. O público é diferente e isso me empolga”, diz a cantora Maria Alcina.

Integrante do Circuito desde o início do projeto, Lençóis Paulista é um dos municípios que já incorporaram a programação ao próprio calendário cultural. “O Circuito forma um público na cidade. Isso abre portas para artistas locais e também melhora a nossa própria oferta de atrações”, explica Nilceu Bernardo, diretor de Cultura do município.

“O programa proporciona aos artistas a oportunidade de se apresentar nas mais diversas regiões do Estado. Além de proporcionar à população uma agenda cultural diversificada, esta regularidade dá aos artistas o acesso a novos públicos”, avalia o secretário Araujo. “O Circuito abriu o mercado do interior paulista para artistas de médio e grande parte de várias regiões do Brasil, o que possibilitou a profissionalização de grupos em início de carreira e também a oportunidade de artistas renomados levarem seu trabalho a locais distantes dos grandes centros, ganhando, assim, novas plateias.”

AS 100 CIDADES BENEFICIADAS

1. ADAMANTINA

2. AGUDOS

3. AMERICANA

4. VALPARAÍSO

5. ARAÇATUBA

6. ASSIS

7. ATIBAIA

8. AVARÉ

9. BANANAL

10. BARIRI

11. BARRETOS

12. BATATAIS

13. BERTIOGA

14. BOTUCATU

15. BRAGANÇA PAULISTA

16. BRODOWSKI

17. BURITAMA

18. CABREÚVA

19. CACONDE

20. CAPELA DO ALTO

21. CAPIVARI

22. CARAPICUÍBA

23. CATANDUVA

24. CUBATÃO

25. DOIS CÓRREGOS

26. DRACENA

27. SANTA CRUZ DO RIO PARDO

28. FERNANDÓPOLIS

29. FRANCO DA ROCHA

30. GARÇA

31. GUAÍRA

32. GUARAREMA

33. GUARATINGUETA

34. GUARIBA

35. IBITINGA

36. IGUAPE

37. ILHA SOLTEIRA

38. ILHABELA

39. ITANHAÉM

40. ITAPEVA

41. ITAPIRA

42. ITARARÉ

43. ITATIBA

44. JAGUARIÚNA

45. JANDIRA

46. JAÚ

47. JOSÉ BONIFÁCIO

48. LENÇÓIS PAULISTA

49. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

50. ANDRADINA

51. OURINHOS

52. PRESIDENTE EPITÁCIO

53. LORENA

54. LUCÉLIA

55. MARTINÓPOLIS

56. MATÃO

57. MIGUELÓPOLIS

58. MIRACATU

59. MIRANDÓPOLIS

60. MOCOCA

61. MOGI DAS CRUZES

62. MONTE ALTO

63. MONTE APRAZÍVEL

64. NOVA ODESSA

65. NOVO HORIZONTE

66. ORLÂNDIA

67. LINS

68. OUROESTE

69. PALMITAL

70. PARAGUAÇU PAULISTA

71. PARAIBUNA

72. PENÁPOLIS

73. PIEDADE

74. PINDAMONHANGABA

75. PIRAJU

76. PIRASSUNUNGA

77. POMPÉIA

78. PRESIDENTE VENCESLAU

79. REGENTE FEIJÓ

80. REGISTRO

81. RIBEIRÃO PIRES

82. SANTA BÁRBARA D’OESTE

83. SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

84. SANTA FÉ DO SUL

85. SANTA ISABEL

86. SANTA ROSA DE VITERBO

87. SANTANA DE PARNAÍBA

88. ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

89. LIMEIRA

90. SÃO MANUEL

91. SÃO SEBASTIÃO

92. SÃO SIMÃO

93. SERRANA

94. SERTÃOZINHO

95. SUZANO

96. TAQUARITUBA

97. TEODORO SAMPAIO

98. TUPÃ

99. VARGEM GRANDE DO SUL

100. VOTUPORANGA

AS QUE ENTRARAM NO PROJETO NESTE ANO: Bananal, Batatais, Bariri, Bertioga, Buritama, Carapicuíba, Franco da Rocha, Itapira, Itararé, Jaguariúna, Miguelópolis, Mococa, Novo Horizonte, Ouroeste, Paraibuna, Piedade, Presidente Venceslau, Ribeirão Pires, São Bento do Sapucaí, Suzano, Teodoro Sampaio