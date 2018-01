Cineminha no carrinho

Neste fim de semana prolongado e no próximo, o Shopping JK Iguatemi promove uma atração inusitada para as crianças. Trata-se de recriação mirim dos clássicos autocines de antigamente, hits dos anos 1960 e 1970. Em um espaço no interior do shopping, uma lúdica cenografia aguarda os pequenos telespectadores, que poderão acompanhar a série ‘A Guarda do Leão’, produção da Disney, a bordo de pequenos carros de papelão – que podem ser customizados pela garotada e, depois do filme, levados para casa. As sessões acontecem das 11h às 18h – o filminho tem só 20 minutos. O local tem capacidade para 80 crianças e a participação é grátis – programa indicado para meninos e meninas de 2 a 5 anos.

