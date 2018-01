__________________________________________

É um ‘bilhete único’ para cinéfilos inveterados. Com o programa Prime Pass, por R$ 99,90 por mês é possível assistir a até um filme por dia nos cinemas da cidade. A ideia surgiu para driblar a crise. “A ida ao cinema é algo insubstituível. Com o serviço, a economia é de mais de 50%”, diz Juan Balmaceda, o idealizador do projeto.