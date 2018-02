Cinema para todos

OLHA SÓ…



Desde anteontem, um grupo de moradores do Capão Redondo, na zona sul, está aprendendo a fazer cinema com os cineastas Laís Bodanzky (foto acima) e Luiz Bolognesi. Trata-se da Oficina Tela Brasil, que ensina técnicas de cinema gratuitamente a jovens de baixa renda e já passou por 78 cidades brasileiras – formando um total de 1.690 alunos. O curso acaba no dia 28.

Exibição. Os curtas-metragens produzidos pelos alunos serão mostrados ao público no dia 31, a partir das 15h, na Casa do Zezinho (Rua Anália Dolácio Albino, 58), com entrada gratuita. A exibição será acompanhada pela cineasta Eliane Caffé.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de março de 2012

