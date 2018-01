Cinema e grafite

Paulistices no Facebook: curta!

E também no Twitter: siga!

Projeto que, desde 2013, já levou cinema para mais de 70 mil pessoas em 215 cidades do País, o Cinesolar tem como marca suas duas vans grafitadas por artistas contemporâneos. A mais antiga, que está no projeto desde o início e já rodou mais de 80 mil quilômetros, foi pintada pela dupla Deddo Verde e Tikka. A outra, da foto acima, que roda desde o ano passado e soma 36 mil quilômetros, tem obras de Vermelho e Deddo Verde. Todas as exibições são garantidas por placas de energia solar.