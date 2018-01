Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________De domingo (27) até 4/10, acontece a 3ª edição do Cine Vista, no Shopping JK Iguatemi. Na programação, que ocorre sempre ao ar livre e a partir das 18h, há 24 filmes. A bilheteria está aberta no site www.ingresso.com – custam R$ 20 (filmes infantis) e R$ 60 (adultos).