CineCicletada: cinema e ciclismo

Neste sábado, a partir das 18h, a Praça do Ciclista recebe amantes da bicicleta e do cinema. O CineCicletada 2015 parte dali, na Avenida Paulista, com destino à Cinemateca, na Vila Mariana. Um telão ao ar livre de 16 metros por 4 metros exibirá curtas metragens nacionais e internacionais, com temáticas socioambientais e de direitos humanos. O evento se encerra com foodtrucks e DJs. A participação é grátis.

PROGRAMAÇÃO

18h – Concentração na Praça do Ciclista

19h – Deslocamento para Cinemateca Brasileira

20h – Sessão de cinema ao ar livre na Cinemateca

21h – Discotecagem com DJs Tatá Aeroplano e Luiz Romero

24h – Encerramento