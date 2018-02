Cine Tela Brasil atinge 1 milhão

NO IBIRAPUERA

Idealizadas pelos cineastas paulistanos Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, as salas de cinema itinerante Cine Tela Brasil chegam a 1 milhão de espectadores em sessão especial para convidados marcada para quinta-feira, às 19h30, no Parque do Ibirapuera. O projeto existe há oito anos.

Ao longo desse período, 420 cidades foram visitadas, 885 bairros tiveram sessões de cinema e 93 filmes brasileiros foram mostrados gratuitamente em 5.046 exibições. Em paralelo, 89 oficinas de vídeos foram realizadas, com a participação de 2.054 jovens de baixa renda – que produziram os próprios filmes (um total de 270 curtas-metragens), exibidos para suas comunidades. O Cine Tela Brasil percorreu 83 mil quilômetros pelo País.

A comemoração continua no fim de semana no Ibirapuera. Dezesseis sessões estão programadas das 8h30 de sexta às 20h de domingo – entre os filmes anunciados, o aclamado O Palhaço, de Selton Mello. A lista completa pode ser conferida em www.cinetelabrasil.com.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de novembro de 2012

