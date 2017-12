Cine deitadão

Assistir a um filme na sala 3 do Caixa Belas Artes vai ser uma viagem ao passado. O cinema inaugura ali, no próximo dia 17, um espaço inspirado nos antigos drive-in – os ‘autocines’ que foram moda em São Paulo sobretudo nos anos 1970. Claro que, nessa versão indoor da brincadeira, não será possível entrar com seu próprio carro. A experiência vai ser revivida de outra forma: em vez de poltronas, a sala contará com bancos restaurados de carros famosos de décadas passadas – entre eles, Impala, Galaxie, Cadillac e Dodge.O ambiente será iluminado com faróis de veículos antigos. E o frequentador vai poder escolher, ainda na bilheteria, o assento de qual carro prefere ocupar.

A iniciativa é uma parceria do Belas Artes com o Grupo Vegas – que, entre outros empreendimentos, controla o vizinho Riviera Bar. No cardápio, serão cerca de 50 itens – servidos em um balcão instalado no fundo da sala. A programação promete reviver antigas fitas cults – e, vez ou outra, apresentar também algum lançamentos.