Cinco anos, agenda cheia

A Passagem Literária da Consolação – que passa por baixo da rua homônima, quase na esquina com a Avenida Paulista – comemora o quinto aniversário. O endereço estava deteriorado em 2005, quando foi reformado pela Subprefeitura da Sé e virou ponto de livreiros – outrora ambulantes – e de exposições de arte.

Para celebrar a efeméride, o local deverá ser palco, ao longo do mês, de apresentações musicais, espetáculos teatrais e uma nova exposição. Veja a programação completa:

Hoje, às 18h – Espetáculo de dança mítico Em algum lugar

Dia 19, às 18h – Sarau Consciência Humana

Dia 20, às 15h30 – Clown – Oficina do riso

Dia 26, às 19h – Banda Merauh

Dia 27, às 16h – Apresentação musical como o grupo de improviso Tubofone e de dança com o Coletivo In Corpo Ar

Dia 27, às 18h – Apresentação de curtas-metragens, como O Plantador de Quiabos

Até dia 30 – Exposição A Cor Dança, de Lucia Neto

