Cidade vintage

‘Como fazer coisas antigas de um jeito novo’ é o provocativo título do debate marcado para às 19h30 da próxima terça (1º) na série de conversas sobre cidades e arquitetura promovidas pela Livraria Cultura (Av. Paulista, 2073, grátis). “São ideias que vão desde usar bicicleta para percursos curtos e caminhar pelo seu bairro, até abrir um sebo ou criar textos grandes na internet sobre São Paulo”, exemplifica o jornalista e pesquisador de mídia Leandro Beguoci, que palestrará ao lado do também jornalista Ricardo Lombardi, dono do sebo Desculpe a Poeira.