__________________________________________

Flagras urbanos – como esta aquarela que mostra bicicleta na Avenida Paes de Barros, na Mooca – fazem parte do trabalho do do ilustrador Carlinhos Müller. Mas não é só isso. “O foco de minha última exposição foram as telas com água e peixe”, conta ele, que já ilustrou livros de artistas como Rolando Boldrin, Serginho Groisman, Eduardo Bueno, Tico Santa Cruz, entre outros.