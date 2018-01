Ciclistas bem novos

__________________________________________

Agora pequenos ciclistas também podem pedalar nas ‘laranjinhas’, as bicicletas do projeto Bike Sampa que ficam espalhadas em diversos pontos da cidade. Na verdade, as versões infantis da magrela – para crianças de 2 a 7 anos – podem ser usadas no novo projeto do Itaú, banco patrocinador da ação: a Escolinha Bike foi lançada na última segunda (12) e acontecerá de forma itinerante nos próximos três meses. Em São Paulo, o próximo evento será domingo (18), das 9h às 16h, na sede do Clube Itaú Unibanco (Rua Marizeiro, 1.186, Praia Azul. Grátis).